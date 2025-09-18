В Токио прошла квалификация к финалу чемпионата мира-2025 по прыжкам в высоту. Результаты и обзор соревнований читайте в этой новости на "Футбол 24+".

В квалификации к чемпионату мира по прыжкам в высоту приняли участие сразу 35 легкоатлеток, в том числе и три украинки – Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник, для которой это был дебют на мировых первенствах.

Все участницы были разделены на две квалификационные группы. Так, Магучих участвовала в группе A, а вот Левченко и Табашник соревновались в группе B. Ярослава начала соревнования с высоты 1.92 м, которую покорила с первой же попытки. Эта высота и определила всех участниц чемпионата мира.

Левченко начала с планки 1.83 м, покорив высоту с первой попытки. 1.88 м также дались Юлии легко (первая попытка), а потом она также с первой попытки преодолела отметку в 1.92 м. А вот Екатерина Табашник с третьей попытки прыгнула на 1.83 м, со второй покорила планку 1.88 м, а вот 1.92 м ей не дались – украинская дебютантка выбыла. Отметка 1.92 м многим не покорилась – в итоге, в финал попали 16 прыгуний, пять из них – с раздельного 12-го места.

Список всех легкоатлеток, которые вышли в финал чемпионата мира по прыжкам в высоту: Ярослава Магучих (Украина), Морган Лейк (Великобритания), Элеанор Паттерсон (Австралия), Ангелина Топич (Сербия), Никола Олислагерс (Австралия), Юлия Левченко (Украина), Михаэла Груба (Чехия), Мария Жодзик (Польша), Роуз Ебоа (Гана), Кристина Гонзель (Германия), Мария Вукович (Черногория), Елена Куличенко (Кипр), Элизабет Пигела (Эстония), Фатумата Баллей (Гвинея), Имке Оннен (Германия), Мерел Маес (Бельгия).