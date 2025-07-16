Континентальный тур, Льеж (Бельгия), прыжки в высоту (женщины)

1. Ярослава Магучих (Украина) – 1,91 м

1. Черити Гафнагель (США) – 1,91 м

3. Михаэла Груба (Чехия) – 1,86 м

Магучих и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне – минус главная конкурентка

Магучих вышла на старт в Льеже вместе с семью соперницами. Самой рейтинговой из них была американка Черити Гафнагель, которая занимает 16-е место в мировом зачете прыжков в высоту.

Украинка начала выступления с высоты 1,91 метра и со второй попытки ее покорила. Затем Ярослава пропустила 1,94 метра и заявила 1,96 метра, но три попытки на ней не использовала.

Вместе с Магучих золото завоевала Гафнагель. Она также перенесла свою завершающую попытку на высоту 1,96 метра и ею не воспользовалась.

Ярослав Магучих в субботу, 19 июля, выступит в Лондоне на очередном этапе Бриллиантовой лиги.

Левченко завоевала серебро Континентального тура – еще одной украинке повезло меньше