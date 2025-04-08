"Сейчас у меня нет времени, чтобы работать над картиной пять часов. И сил нет столько сидеть. Мне постоянно хочется что-то делать. Например, когда я рисую дома, часто встаю, чтобы поиграть с котом. Могу еще включить на фоне какую-то музыку или фильм, это меня успокаивает, помогает отвлечься. Когда-нибудь я точно вернусь к рисованию”, – заверила Магучих в интервью Redbull.com.

Магучих призналась, кто был ее кумиром в спорте: "Его фото стояло на заставке в моем телефоне"

Также рекордсменка призналась, что любит читать бумажные книги, а телефон или iPad ей не нравится: "Люблю листать страницы и особенно люблю запах новой книжечки..."

Напомним, 23-летняя Магучих – обладательница золотой и бронзовой медалей на Олимпиадах в Париже и Токио соответственно. Также украинка в прошлом году побила мировой рекорд болгарской легкоатлетки Стефки Костадиновой (2,09 м), который держался 37 лет, и завоевала свой третий титул Бриллиантовой лиги в карьере.

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