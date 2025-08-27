Украинская прыгунья в высоту показала результат 2,02 метра и уступила лишь австралийке Николе Олислагерс, которая победила, покорив планку на 2,04 метра.

Магучих заняла второе место в финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту – Левченко едва не попала в топ-3

К финалу Бриллиантовой лиги-2025 Магучих подошла после дождливого этапа соревнований в Лозанне, где она результат не показала – не покорила ни 1,86 метра, ни 1,91 метра. Кстати, Ярослава тогда выступала с тейпом на правой ноге. Соревнования в Цюрихе украинка начала с бандажом на ноге, который впоследствии сняла.

"Первый прыжок я делала с бандажом на ноге, чтобы быть уверенной, что все хорошо. Потом я сняла, когда поняла, что все хорошо, все круто, я чувствую себя нормально – это самое главное.

Все хорошо, я очень рада на самом деле. Сегодня прыгалось без боли, а это самый главный фактор перед ЧМ. Еще есть время подготовиться и я очень жду чемпионата мира, потому что это главный старт сезона все же, к которому мы готовимся", – цитирует Магучих Суспільне Спорт.

Как известно, чемпионат мира по легкой атлетике состоится с 13 по 21 сентября в Токио.

