"Вухуууу, это моя вторая победа, и я очень рада. Я улучшила свой результат, прыгнула на 2 метра. Это очень мне помогает, потому что знаю, что постепенно подхожу к своей хорошей форме перед чемпионатом мира.

Магучих выиграла десятый подряд этап Бриллиантовой лиги, Левченко с рекордом сезона снова в шаге от подиума

Ожидала ли, что преодолею 2 метра? Я просто хотела насладиться соревнованиями. Понравилась атмосфера на стадионе, дорожка. Конечно, хотела побороться с девушками, первая попытка Николы была очень близкой, и я уже думала: "О Боже, она возьмет". Но нам было весело, просто весело.

Теперь я чувствую себя лучше с разбегом, действительно неплохо для меня. Моему тренеру он тоже понравился. Он будет способствовать моему следующему мировому рекорду. 2,10 – не предел? Конечно. Небо – вот это предел, все возможно. Я надеюсь, что однажды я побью свой мировой рекорд", – рассказала радостная Магучих в комментарии пресс-службе Бриллиантовой лиги.

Добавим, что третий этап соревнований запланирован на 16 мая в катарской Дохе.