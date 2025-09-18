"Один прыжок? Были такие расчеты, но перед чемпионатом мира рассчитывала, что буду прыгать 1.94-1.95 м. Однако мы пришли и решили прыгать 1.92 м. На 60% была уверенность, что этот один прыжок и все, завершим квалификацию; еще 40% было на то, что будем прыгать дальше. Но не прыгали, лежали с Морган Лейк и думали: прыгаем или не прыгаем. В другой группе хотели поднять планку, но потом сказали, что нет, не прыгаем. Все, можно отдыхать и готовиться к финалу.

Магучих с одним прыжком вышла в финал ЧМ, Левченко также квалифицировалась – судьи приняли неординарное решение

Ожидала ли, что столько прыгуний возьмут 1.92 м? Да, это ожидаемо, потому что все девушки готовы. Если посмотреть с начала сезона и сам сезон, то девушки подходят в хорошей форме к этому чемпионату мира, как и мы в принципе. Как помог приезд в Токио на соревнования в мае? Помог почувствовать дорожку. Потому что за четыре года не помнишь, что там было, это была моя первая Олимпиада, эмоции – я еще не была такой зрелой, опытной спортсменкой. Сейчас более опытная, и, конечно, приезд в мае помог.

Но квалификация – это совсем другие ощущения, потому что ты знаешь, что это чемпионат мира, ты представляешь свою страну, хочешь сделать это достойно. Но мы делаем все возможно, и в финале будет ожесточенная борьба. Будем делать с Юлей все, что от нас зависит. Уверена, что результаты будут выше, чем 2 м", – поделилась Магучих в комментарии Суспільне Спорт.

Кохан остановился в шаге от медали на ЧМ-2025 – установил личный рекорд