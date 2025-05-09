Ярослава Магучих не сбрасывает обороты даже на соревнованиях, которые не имеют большого значения для сезона.

"Довольна этим результатом. Он демонстрирует, что я прогрессирую шаг за шагом. Я начинала [летний сезон] с 1,97 м, теперь – 2,02 м.

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Публика нас поддерживала: и когда мы перелетали, и когда были неудачные попытки, но это мотивирует тебя прыгать дальше. Я рада, что показала рекорд сезона. И это теперь рекорд турнира", – приводит слова Магучих Суспільне Спорт.

Напомним, в дебютном женском розыгрыше What Gravity Challenge участвовала еще одна украинка – Юлия Левченко, которая с результатом 1,94 завоевала бронзу. Прыгуньи поделят 77 тысяч долларов призовых. Этот коммерческий турнир можно считать "разогревом" перед третьим этапом Бриллиантовой лиги, который состоится 16 мая также в катарской Дохе.