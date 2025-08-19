Действующая рекордсменка мира в прыжках в высоту Ярослава Магучих объяснила свое желание совершенствоваться, несмотря на успехи в прошлом. Украинку впереди ждет очередной этап Бриллиантовой лиги, который станет завершающим перед финалом сезона.

"Прошлый год был самым успешным в моей карьере с мировым рекордом и олимпийским золотом, но теперь это уже история. Конечно, я хочу совершенствоваться и прыгать еще выше. Для меня очень важно показывать отличные результаты и представлять свою страну.

В прыжках в высоту всегда стараемся с моим тренером найти правильный способ прыжка и показать лучшие результаты. В этом году мы немного изменили мой подход – теперь я использую меньшую дугу, что дает мне более быстрый разбег.

Каждый год девушки становятся лучше, и я стараюсь не терять свой уровень. Замечательно, что у нас такая соревновательная атмосфера, потому что мы подталкиваем друг друга ко все более высоким и высоким результатам. Я помню, как пять лет назад каждая девушка была отдельно. Теперь мы вместе, поддерживаем друг друга и дружим. Это делает нас сильнее", – рассказала Магучих на пресс-конференции перед очередным этапом Бриллиантовой лиги.

Этап Бриллиантовой лиги в Лозанне будет проходить 19 и 20 августа. Начало соревнований – в 21:25 по киевскому времени.

