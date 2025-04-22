Ярослава Магучих призналась, чем любит отвлекать себя за пределами арены для прыжков в высоту.

"Моя страсть – канцелярские принадлежности, поэтому у меня всегда с собой ручки и много наклеек. Конечно, у меня также есть дневник тренировок, в котором я ежедневно пишу и иногда рисую.

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Также я всегда имею книги. Я предпочитаю бумажные книги, которые иногда трудно вместить в мой багаж, потому что там так много всего. Мне нравятся биографии. Сейчас читаю книгу об истории семьи Гуччи", – поделилась Магучих в интервью Diamond League.

Напомним, совсем скоро украинская обладательница мирового рекорда выступит на стартовом этапе Бриллиантовой лиги, который состоится в китайском Сямэне. Начало соревнований запланировано на 26 апреля.

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