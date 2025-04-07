Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих рассказала, кто вдохновлял ее на новые рекорды.

"Главная звезда легкой атлетики – Усэйн Болт. Ямайский спринтер поднял легкую атлетику на новый уровень, ведь делал из нее настоящее шоу.

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Он был шоуменом в мире спорта. Им и остается. Я смотрела, как он бегает, как побеждает, и думала: "Я тоже так хочу". Его фото долгое время стояло на заставке в моем телефоне", – цитирует Ярославу Redbull.com.

Напомним, 23-летняя Магучих – обладательница золотой и бронзовой медалей на Олимпиадах в Париже и Токио соответственно. Также украинка в прошлом году побила мировой рекорд болгарской легкоатлетки Стефки Костадиновой (2,09 м), который держался 37 лет, и завоевала свой третий титул Бриллиантовой лиги в карьере.

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