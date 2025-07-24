Бриллиантовая лига официально подтвердила участие в финале 2025 года Ярославы Магучих.

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Украинская прыгунья в высоту одерживала победы в трех последних сезонах и в случае очередной победы повторит рекорд Бриллиантовой лиги.

Кроме Магучих в финал уже квалифицировались Никола Олислагерс, Морган Лейк, Элеанор Паттерсон. Другая украинка, Юлия Левченко, пока идет на шестом месте и не обеспечила себе участие в финале.

Добавим, что финал Бриллиантовой лиги состоится 27 и 28 августа в Швейцарии.

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