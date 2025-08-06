Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих, а также две ее звездные соперницы – Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон из Австралии выйдут в сектор для прыжков в высоту на соревнованиях в Лозанне (Швейцария). Об этом проинформировал оргкомитет Бриллиантовой лиги.

Магучих сенсационно не попала в призеры на этапе Бриллиантовой лиги – впервые за три года осталась без медали

Этап в Лозанне станет завершающим в календарном сезоне перед финалом Бриллиантовой лиги, который состоится 27-28 августа в еще одном швейцарском городе – Цюрихе.

Как известно, в июле на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне Магучих заняла четвертое место и впервые с 2022 года осталась без медали на этих соревнованиях.

Ближайший этап Бриллиантовой лиги в субботу, 16 августа, примет польский Хожув.

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