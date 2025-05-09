Это был второй розыгрыш соревнований, которые организует олимпийский чемпион Токио Мутаз Баршим. В прошлом году выступали только мужчины, а теперь присоединились и женщины. Среди 11 участниц двое украинок – Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Призовой фонд составляет 154 тысячи долларов (по 77 для мужчин и женщин).

Магучих прокомментировала сверхмощный старт на Бриллиантовой лиге и уже заговорила об обновлении мирового рекорда

Борьба получилась довольно серьезной. Сразу 7 спортсменок взяли высоту 1,94 см. Среди них и Левченко, для которой это личный рекорд сезона. К сожалению, подняться выше Юлии не удалось.

Магучих в отсутствие Николы Олислагерс вообще не чувствовала конкуренции. Ярославе больше проблем создали не соперницы, а организаторы. Украинская королева высоты хотела пропустить 1,96 и попросила сразу ставить планку на 1,98. Когда Магучих уверенно взяла высоту, то оказалось, что это все равно было 1,96! Сердитая Ярослава быстро покорила 2 метра и 2,02, гарантировав себе уверенную победу на турнире. Это общий рекорд сезона у женщин. Была еще одна попытка на 2,05, но неудачная.

Организаторы "феерили" и во время объявления призерок. Серебро завоевала австралийка Элеанор Паттерсон (1,96), а бронза вроде должна была доставаться белоруске, которая имеет гражданство Польши – Марии Жодзик (также 1,96, но больше попыток). Впрочем, в итоговом протоколе ее результаты почему-то аннулировали полностью. Таким образом подиум дополнила именно Левченко!