Украинская атлетка Ярослава Магучих квалифицировалась на абсолютный чемпионат мира, который состоится в сентябре 2026 года в Будапеште.

29 апреля организаторы абсолютного чемпионата мира назвали имена первых 26 спортсменов, которые уже квалифицировались на соревнования.

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Преимущественно это олимпийские чемпионы Парижа, среди которых и украинка Ярослава Магучих. Об этом заявила пресс-служба WorldAthletics.

На новосозданном турнире будут разыграны рекордные призовые в истории легкой атлетики – 10 миллионов долларов. Победители своих дисциплин получат по 150 тысяч. Кроме этого на турнир отберут 26 чемпионов мира 2025 года, а также 25 победителей финала Бриллиантовой лиги 2026 года.

Добавим, что турнир пройдет с 11 по 13 сентября 2026 года в Будапеште. Это первый абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике в истории. Соревнования планируют проводить раз в два года в формате финала легкоатлетического сезона.

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