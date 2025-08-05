"Ровно год назад я получила свое первое олимпийское золото в Париже. Всегда вспоминаю этот день с невероятно теплыми воспоминаниями, поскольку именно тогда я знала и была уверена, что медаль будет моей и иначе быть не может.

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Я помню все. От напряжения, которое часто скрываю за улыбкой до облегчения, что мечта, которой живет абсолютно каждый спортсмен, сбылась именно в этот момент. Мгновение, которое запоминаешь не только ты, но и вся твоя страна. Спасибо каждому, кто шел со мной к этой медали, и продолжает это делать сейчас", – написала Магучих в своем Instagram.

Напомним, Ярослава на Олимпиаде в Париже с первой попытки покорила высоты в 1,91, 1,95, 1,98 и 2 метра. Отметки 2,02 и 2,04 метра не покорились Магучих, но благодаря минимальному количеству попыток для покорения 2 метров именно украинка завоевала золотую медаль.

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