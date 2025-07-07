Украинка Магучих ровно год назад на этапе Бриллиантовой лиги в Париже превзошла достижение болгарской спортсменки Стефки Костадиновой (2,09 м), которое держалось 37 лет. Ярослава улучшила мировое достижение на один сантиметр.

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"Я не поверила, что планка удержалась. Сделали (мы это) перед Олимпиадой с первой попытки. Я подбежала к своему тренеру, потому что это был особый момент для нас обоих. Мы достигли этого совместным трудом и вписали свои имена в историю", – призналась Магучих.

Как известно, на Олимпийских играх 2024 года в Париже Ярослава Магучих выиграла золото с результатом 2,00 метра.

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