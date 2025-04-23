– На чемпионате мира в закрытых помещениях в Нанкине вы завоевали бронзу, уступив Николе Олислагерс и Элеанор Паттерсон, которые также будут в Сямэне на следующих выходных. Это шанс на реванш?

– (смеется) Нет, я думаю, что такой шанс появится на следующем чемпионате мира в помещении в 2026 году! Конечно, отсутствие золота в Нанкине мотивировало меня работать усерднее, но в прыжках в высоту на дорожке всегда замечательная атмосфера.

Магучих назвала своего главного мотиватора для установления мировых рекордов – у него уже 11

Мы как друзья, постоянно разговариваем друг с другом. Мы постоянно соревнуемся в Бриллиантовой лиге, поэтому мы очень близки друг к другу. Когда кто-то прыгает высоко или устанавливает личный рекорд, остальные всегда так рады за него.

– Помогает ли то, что вы так регулярно соревнуетесь между собой? Вам всегда приходится меряться силами с главными соперницами.

– Это делает соревнование более интересным. Когда кто-то другой прыгает очень хорошо, это может дать вам эту энергию. Если кто-то прыгает хорошо, у меня возникает ощущение, что я готова бороться и прыгать все выше и выше. Это так здорово. Мне нравится эта атмосфера, потому что я считаю, что вы должны быть соперниками на дорожке, но оставаться дружелюбными за ее пределами, – резюмировала Магучих в интервью Diamond League.