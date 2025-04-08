Двукратная призерка Олимпийских игр и обладательница мирового рекорда по прыжкам в высоту Ярослава Магучих не любит отвлекаться на музыку во время интенсивных тренировок.

"Даже когда бегаю разминку, я должна осознавать, что уже сделала и что буду делать дальше. Поэтому я не люблю слушать музыку, когда тренируюсь.

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Что играет в моем плеере в повседневной жизни? Еще с детства обожала Vremya i Steklo, но так и не попала на концерт. В прошлом году удалось посетить сольное выступление Нади в Днепре. То есть, мечта осуществилась. Также мне нравится слушать The Score. Это еще не рок, но уже что-то тяжелее. Хотя рок я не люблю. Особенно хардрок – нет, это не для меня", – призналась Магучих в интервью Redbull.com.

Напомним, украинка побила мировой рекорд в июле 2024 года во время Бриллиантовой лиги в Париже, взяв высоту 2,10 метра.