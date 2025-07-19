Ярослава Магучих будет сама "отдуваться" на ближайшем этапе Бриллиантовой лиги, который будет принимать столица Великобритании.

Юлия Левченко исчезла из списка участниц на официальном сайте соревнований, хотя предварительно была там. Причины такого решения пока неизвестны. Всего 4 дня назад Левченко выступала на Континентальном туре в Брешии, где со вторым лучшим результатом сезона (1.97 м) завоевала серебро.

Левченко завоевала серебро Континентального тура – еще одной украинке повезло меньше

Единственной представительницей Украины в Лондоне будет Ярослава Магучих. Ранее с этапа снялась ее главная конкурентка – австралийка Никола Олислагерс. Итак, 19 июля на дорожку в столице Британии в целом выйдут 8 участниц, если вдруг не будет новых изменений.

Отметим, что после 4 этапов Магучих с 30 очками лидирует в общем зачете Бриллиантовой лиги-2025 и досрочно квалифицировалась в финал серии. Левченко с 15 баллами идет четвертой.