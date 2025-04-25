"2024 год был фантастическим, замечательным годом в моей карьере. Но я должна быть готова к тому, чтобы перевернуть эту страницу, быть готовой к следующему сезону. Хочу стать лучше и прыгать так высоко, насколько могу.

Магучих и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги – расписание соревнований с участием украинок

Чувствую себя хорошо, жду этапа в Сямэне, потому что он откроет для меня летний сезон. С нетерпением ожидаю того, чтобы посоревноваться с девушками, атмосфера будет конкурентной. Посмотрим, что получится

Конечно, главным турниром будет чемпионат мира в Японии, поэтому я буду на нем сосредоточена. Надеюсь, что буду в форме в течение всего сезона. После Евро в помещении у меня была незначительная травма, и я не могла хорошо прыгать. Но сейчас все хорошо, я полностью восстановилась и готова физически и психологически прыгать и делать это как можно выше", – приводит слова Магучих Суспільне Спорт.

Напомним, уже завтра, 26 апреля. состоится стартовый этап Бриллиантовой лиги в китайском Сямэне. На соревнованиях по прыжкам в высоту выступят две украинки – действующая чемпионка Ярослава Магучих и Юлия Левченко.