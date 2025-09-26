Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих вошла в число претенденток на звание лучшей легкоатлетки 2025 года по версии European Athletics. Об этом сообщил официальный сайт организации.

Магучих неожиданно разделила третье место в финале ЧМ-2025 – сенсационная конкурентка побила рекорд жизни

Магучих является действующей победительницей голосования среди болельщиков, национальных федераций, журналистов и экспертов European Athletics. В этом году она попытается выиграть награду во второй раз подряд.

В 2025 году украинка в третий раз подряд выиграла золото чемпионата континента в помещении, а также выиграла соревнования первого дивизиона по прыжкам в высоту на командном Евро-2025 в Мадриде. Кроме того, Магучих по итогам года имеет бронзовые медали ЧМ-2025 на открытом воздухе и в помещении, а также серебро в финале Бриллиантовой лиги.

Вместе с Ярославой Магучих на признание претендуют Надя Батоклетти из Италии (чемпионка Европы в беге на 10 км), Фемке Бол из Нидерландов (чемпионка мира и Бриллиантовой лиги в беге на 400 м с/б), Джорджия Гантер Белл из Великобритании (вице-чемпионка мира в беге на 800 метров), Дитаджи Камбунджи из Швейцарии (чемпионка мира на 100 м з/б), Кейт О'Коннор из Ирландии (вице-чемпионка мира по семиборью и пятиборью в помещении), Мария Перес из Испании (чемпионка мира по спортивной ходьбе на 35 км и 20 км), Джессика Схилдер из Нидерландов (чемпионка мира, Бриллиантовой лиги и Евро-2025 в помещении по толканию ядра) и Йоринде ван Клинкен из Нидерландов (вице-чемпионка мира по метанию диска).

Голосование является открытым на официальном сайте European Athletics. Победительница станет известна на церемонии Golden Tracks 25 октября.

