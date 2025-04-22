– В прошлом году вы выиграли олимпийское золото и побили мировой рекорд. Возможно ли для вас стать еще лучше?

– Я думаю, что все еще могу улучшить свой разбег. Я использовала предыдущий разбег 5 лет и всегда знала, что делать. В прошлом году мы перешли на 11 шагов, и у меня все еще бывают моменты, когда я не совсем понимаю, как быстро мне следует бежать. Несмотря на то, что я прыгнула 2,10 м и добыла олимпийское золото с новым разбегом, я все еще не считаю, что он идеален.

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– Означает ли это, что в этом году мы можем увидеть от вас еще один мировой рекорд, как только вы освоите новый разбег?

– (смеется) Надеюсь! Даже сейчас у меня есть золотая медаль и рекорд, но я все еще хочу прыгать выше. Я хочу прыгать на 2,11 м и 2,12 м. И у меня есть еще один замечательный прыгун с шестом, которая меня очень мотивирует.

– ...Мондо Дюплантис?

– Для него это как будто: "Мировой рекорд? Ладно, поехали!". Я хочу испытать то же чувство – это большая мотивация. Помню, как в прошлом году мы проводили пресс-конференцию с Puma перед Парижем, и я сидела рядом с Мондо и Карстеном Уорхолмом. Их обоих представили как "мировых рекордсменов", а меня как "бронзового призера Олимпийских игр". Я как будто не вписывалась! – призналась Магучих в интервью Diamond League.