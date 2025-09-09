Мировая рекордсменка по прыжкам в высоту, олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира Ярослава Магучих имела предложение о смене гражданства, рассказала ее тренер Татьяна Степанова в интервью изданию Yle Sport.

Магучих звали к себе из Катара. Со слов Степановой, катарцы предлагали "большие деньги".

Ярослава получила предложение о смене гражданства в мае на соревнованиях в Дохе. Там украинка показала результат 2,02 метра и стала победительницей турнира What Gravity Challenge.

Тренер украинской легкоатлетки рассказала, что Катар получил категорический отказ.

Источник сообщает, что Катар в 2000-х годах на уровне Олимпиад и чемпионатов мира представляли 65 спортсменов и только десять из них родились непосредственно в Катаре.

