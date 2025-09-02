Сборная Украины объявила заявку на чемпионат мира по легкой атлетике.

23 украинских спортсмена попали в заявку сборной на ЧМ по легкой атлетике, об этом сообщила Федерация легкой атлетики Украины.

Дорощук повторил судьбу Магучих и финишировал вторым в финале Бриллиантовой лиги – победитель Олимпиады оказался сильнее

Состав сборной Украины по легкой атлетике

Прыжки в высоту: Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Екатерина Табашник – женщины; Олег Дорощук, Дмитрий Никитин, Вадим Кравчук – мужчины;

Тройной прыжок: Ольга Корсун – женщины;

Прыжки с шестом: Яна Гладийчук, Марина Килипко – женщины; Александр Онуфриев – мужчины;

Метание молота: Ирина Климец – женщины; Михаил Кохан – мужчины;

400 м: Александр Погорелко – мужчины;

Толкание ядра: Артем Левченко – мужчины;

Метание копья: Артур Фельфнер – мужчины;

Спортивная ходьба, 20 км: Мария Сахарук, Людмила Оляновская, Анна Шевчук – женщины; Сергей Светличный, Николай Рущак, Игорь Главан – мужчины;

Спортивная ходьба, 35 км: Анна Шевчук – женщины; Игорь Главан, Иван Банзерук, Егор Шелест – мужчины.

Напомним, что ЧМ-2025 по легкой атлетике состоится в Токио с 13 по 21 сентября.

Магучих рассказала, довольна ли вторым местом в финале Бриллиантовой лиги: "Жду чемпионата мира"