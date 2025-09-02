Магучих, Кохан и Левченко – в заявке сборной Украины на ЧМ-2025 по легкой атлетике
Сборная Украины объявила заявку на чемпионат мира по легкой атлетике.
23 украинских спортсмена попали в заявку сборной на ЧМ по легкой атлетике, об этом сообщила Федерация легкой атлетики Украины.
Состав сборной Украины по легкой атлетике
Прыжки в высоту: Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Екатерина Табашник – женщины; Олег Дорощук, Дмитрий Никитин, Вадим Кравчук – мужчины;
Тройной прыжок: Ольга Корсун – женщины;
Прыжки с шестом: Яна Гладийчук, Марина Килипко – женщины; Александр Онуфриев – мужчины;
Метание молота: Ирина Климец – женщины; Михаил Кохан – мужчины;
400 м: Александр Погорелко – мужчины;
Толкание ядра: Артем Левченко – мужчины;
Метание копья: Артур Фельфнер – мужчины;
Спортивная ходьба, 20 км: Мария Сахарук, Людмила Оляновская, Анна Шевчук – женщины; Сергей Светличный, Николай Рущак, Игорь Главан – мужчины;
Спортивная ходьба, 35 км: Анна Шевчук – женщины; Игорь Главан, Иван Банзерук, Егор Шелест – мужчины.
Напомним, что ЧМ-2025 по легкой атлетике состоится в Токио с 13 по 21 сентября.
