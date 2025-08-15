"Думаю, это был особенный день, потому что мы прыгали здесь. Мне понравилась атмосфера, люди, немало польских фанов, а также украинцев приехали за меня поболеть – даже фан из Японии. Мне очень это понравилось.

Как прыгать в городе, а не стадионе? Это другая атмосфера. Много людей могут проходить мимо и смотреть. Это круто, и мне нравится такая атмосфера. Мы немало соревнуемся на стадионах, а это немного меняет впечатление. Зимой я прыгнула 2.06 на соревнованиях, проходивших на баскетбольной площадке, здесь 2.00 м – это рекорд этапа, которому я очень рада. Я прыгала с высоким потенциалом здесь.

В этом сезоне неважно, какой результат ты демонстрируешь – важно, что ты соревнуешься. Если это неудачный результат – надо ему радоваться. Предыдущие два старта были для меня неудачные, но я постила в Instagram "Don't push the horses", потому что это просто соревнования и шаг вперед. Это новые соревнования, и ты просто делаешь то, что любишь. Мой тренер говорит мне: "Ты олимпийская чемпионка, обладательница мирового рекорда – просто наслаждайся и прыгай", – приводит слова Магучих Суспільне.

Напомним, Ярослава победила на этапе Бриллиантовой лиги в недиамантовой дисциплине в польской Силезии, установив рекорд соревнований – 2,00 м.

