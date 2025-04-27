"Очень счастлива, что начала сезон победой. Это хороший знак для меня. Особенно важно то, что я не почувствовала никакой боли, поэтому я хорошо восстановилась.

Магучих стала победительницей первого этапа Бриллиантовой лиги, Левченко с личным рекордом в топ-4 (ВИДЕО)

После второй и третьей попытки почувствовала, как должна прыгать в следующий раз. Касается ли это технических аспектов прыжка? Нет, просто почувствовать разбег, прыжок. Начать разбег спокойно, ускорить только 3-4 последних шага перед прыжком. Должна это сделать и, надеюсь, на следующем этапе результат будет лучше", – резюмировала Магучих в комментарии Суспільне Спорт.

Добавим, что следующий этап Бриллиантовой лиги состоится 3 мая в китайском Шанхае. В прыжках в высоту снова заявлены две украинки – Магучих и Левченко, которая в Сямэне заняла четвертое место.