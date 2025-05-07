Украинские звезды легкой атлетики Ярослава Магучих и Юлия Левченко примут участие в престижном турнире по прыжкам в высоту What Gravity Challenge, который организует в Катаре местный олимпийский чемпион Мутаз Баршим, сообщает Суспільне Спорт. Соревнования состоятся 9 мая.

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В этом году в женском секторе будут выступать атлетки из десяти стран. Кроме украинок, в сектор выйдут Элеанор Паттерсон из Австралии, британка Морган Лейк, немки Кристина Гонзель и Имке Оннен, а также представительницы Польши, Чехии, США и Казахстана.

В прошлом году на этом старте честь Украины защищали Андрей Проценко и Богдан Бондаренко.

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