Организаторы Бриллиантовой лиги объявили имена участниц женских прыжков в высоту на этапе в Силезии.

В пятницу, 15 августа, в польской Силезии состоится очередной этап Бриллиантовой лиги. Участие в нем примут три украинки, сообщает пресс-служба соревнований.

К Ярославе Магучих и Юлии Левченко присоединится также Екатерина Табашник. Для 31-летней прыгуньи это будет первый этап в сезоне. Также в соревнованиях участие примут главные конкурентки украинок – Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон из Австралии.

Напомним, в текущем сезоне Магучих одержала две победы на уровне Бриллиантовой лиги – выигрывала золото в китайских Сямэне и Шанхае, однако прервала серию побед в июне. Тогда дважды украинка финишировала с серебром, уступив первую строчку в Стокгольме и Париже австралийке Николе Олислагерс. На июльском этапе в Лондоне Магучих финишировала вне подиума – четвертое место.

Ранее Магучих подтвердила свое участие на предпоследнем этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне, который состоится в среду, 20 августа.

Финал Бриллиантовой лиги состоится 27-28 августа в Цюрихе, куда Ярослава квалифицировалась досрочно.

