Магучих и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне – минус главная конкурентка
Ярослава Магучих и Юлия Левченко готовятся к очередному старту легкоатлетических соревнований.
В воскресенье, 20 июля, сезон Бриллиантовой лиги-2025 продолжится этапом в Лондоне. Он станет уже пятым, где состоятся соревнования по прыжкам в высоту среди женщин. На турнире традиционно примут участие две украинки – Ярослава Магучих и Юлия Левченко.
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Напомним, в китайских Сямэне и Шанхае Магучих финишировала с золотом, а Левченко – в топ-4. Зато в Стокгольме и Париже Ярослава дважды получала серебро, а Юлия оказывалась вне подиума.
Соперницами украинок в Лондоне среди других будет бронзовый призер Олимпийских игр-2024 и чемпионка мира 2022 года Элеанор Паттерсон. Зато двукратный серебряный призер Олимпийских игр Никола Олислагерс, которая на двух последних этапах побеждала Магучих, пропустит этот этап.
Заявка на этап Бриллиантовой лиги-2025 в Лондоне:
– Ярослава Магучих (Украина, № 1 в мировом рейтинге)
– Элеанор Паттерсон (Австралия, № 3)
– Кристина Гонзель (Германия, № 6)
– Елена Куличенко (Кипр, № 8)
– Лейк Морган (Великобритания, № 10)
– Юлия Левченко (Украина, № 11)
– Имке Оннен (Германия, № 13)
– Ламара Дистин (Ямайка, № 15)
– Черити Гафнагель (США, № 16).
Отметим, что после 4 этапов Магучих с 30-ю очками лидирует в общем зачете Бриллиантовой лиги-2025 – Ярослава досрочно квалифицировалась в финал серии. Левченко с 15 баллами идет четвертой.
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