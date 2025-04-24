Сразу две наши землячки будут участвовать в самых престижных коммерческих соревнованиях по легкой атлетике.

Уже 26 апреля в китайском Сямэне стартует первый этап Бриллиантовой лиги. Украину на этих соревнованиях будут представлять прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Дюплантис признан спортсменом года – шведский рекордсмен обошел Алькараса и Ферстаппена

Всего в сезоне-2025 запланированы 15 этапов Бриллиантовой лиги.

Расписание этапов Бриллиантовой лиги:

– 26 апреля. Сямэнь (Китай)

– 3 мая. Шанхай (Китай)

– 16 мая. Доха (Катар)

– 25 мая. Рабат (Марокко)

– 6 июня. Рим (Италия)

– 12 июня. Осло (Норвегия)

– 15 июня. Стокгольм (Швеция)

– 20 июня. Париж (Франция)

– 5 июля. Юджин (США)

– 11 июля. Монако (Монако)

– 19 июля. Лондон (Великобритания)

– 16 августа. Силезия (Польша)

– 20 августа. Лозанна (Швейцария)

– 22 августа. Брюссель (Бельгия)

– 27 августа. Цюрих (Швейцария)

Напомним, Бриллиантовая лига проводится с 2010 года. Участие в ней принимает ряд ведущих спортсменов и олимпийских чемпионов. В 2024 году победителями финала в мужских соревнованиях стали прыгун с шестом Мондо Дюплантис, прыгун в высоту Джанмарко Тамбери, бегун Якоб Ингебригтсен, а среди женщин триуфовали бегуньи Фемке Бол и Фейт Кипьегон, метательница диска Валари Оллман.

Кроме этого, свою третью подряд победу в сезоне Бриллиантовой лиги получила и Ярослава Магучих, а на этапе в Париже (в июле 2024 года) украинка побила мировой рекорд, покорив высоту в 2,10 метра.

Магучих откровенно рассказала об отношениях с главными соперницами – украинка откладывает "месть"