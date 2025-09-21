Ярослава Магучих и Юлия Левченко поборются за подиум на чемпионате мира в Токио.

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступят в финале женских соревнований ЧМ-2025.

Магучих с одним прыжком вышла в финал ЧМ, Левченко также квалифицировалась – судьи приняли неординарное решение

Прямую трансляцию финала в прыжках в высоту можно смотреть на YouTube-канале Суспільне Спорт и в этой новости "Футбол 24+". Начало – в 13:00 в воскресенье, 21 сентября.

Магучих является действующей чемпионкой мира, а также 2-кратным серебряным призером (2019, 2022). Левченко в третий раз выступит в финале. На ЧМ-2017 она выиграла серебряную медаль, а через два года заняла 4-е место.

В финале соревнований ЧМ-2025 в прыжках в высоте будет выступать рекордное количество участниц за 18 лет – сразу 16 спортсменок. Стартовать они будут с высоты 1,88 метра.

