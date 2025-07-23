"Последние несколько стартов для меня проходят не так высоко, как хотелось бы, но я знаю, что могу и буду прыгать. И единственное, что я бы хотела добавить к этому – нация держится на единстве.

"Что-то делаю не то": Магучих рассказала об изменениях в своей психологии после неудачных выступлений

К сожалению, плохие комментарии и хейт в мою сторону или в сторону любого спортсмена никак не помогают в секторах и на дорожках. Поэтому: "Don't push the horses". Давайте будем поддержкой друг для друга, а не наоборот", – написала Магучих на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, украинка не смогла стать первой на этапах Бриллиантовой лиги в Стокгольме и Париже, а на прошлой неделе в Лондоне вообще осталась без медали – впервые с 2022 года.