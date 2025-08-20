Украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко приняли участие в соревнованиях по прыжкам в высоту в недиамантовой дисциплине на этапе в швейцарской Лозанне.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих не смогла хорошо выступить на последнем этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне.

Магучих с рекордом взяла золото турнира по прыжкам в высоту в Бриллиантовой лиге – другая украинка была близка к топ-5

Украинка, которая очевидно выступала с травмированной ногой, не смогла взять высоту 186 см. Ярослава перенесла планку на 191 см, однако также не покорила высоту. Впереди Магучих ожидает финал Бриллиантовой лиги, который состоится в Цюрихе 27 августа.

Другая украинка, Юлия Левченко также не смогла удачно выступить на соревнованиях в Лозанне. Юлия финишировала 6-й с результатом 186 см. Победительницей этапа стали сразу три прыжка – Никола Олислагерс, Мария Жодик и Кристина Гонзель завершили соревнование с одинаковым результатом 1.91 м. Спортсменки покорили эту высоту с первой попытки.

