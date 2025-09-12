Украину на мировом старте в Токио, который стартует 13 сентября, будут представлять 23 легкоатлета и легкоатлетки. Они будут соревноваться в девяти видах программы. Полное из возможного представительство будет у украинцев в прыжках в высоту: у мужчин и женщин заявлены максимальные три спортсмена, во главе с действующей чемпионкой мира и рекордсменкой Ярославой Магучих.

Магучих могла сменить гражданство – известно, кто предлагал большие деньги за это

Состав сборной Украины на ЧМ-2025:

Прыжки в высоту: Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Екатерина Табашник; Олег Дорощук, Дмитрий Никитин, Вадим Кравчук

Тройной прыжок: Ольга Корсун

Прыжки с шестом: Яна Гладийчук, Марина Килипко; Александр Онуфриев

Метание молота: Ирина Климец; Михаил Кохан

400 м: Александр Погорелко

Толкание ядра: Артем Левченко

Метание копья: Артур Фельфнер

Спортивная ходьба, 20 км: Мария Сахарук, Людмила Оляновская, Анна Шевчук; Сергей Светличный, Николай Рущак, Игорь Главан

Спортивная ходьба, 35 км: Анна Шевчук; Игорь Главан, Иван Банзерук, Егор Шелест

Наибольшее представительство у сборной Украины будет в спортивной ходьбе, где сразу восемь атлетов и атлеток выйдут на старт на дистанциях 20 и 35 километров.

Выдающаяся украинская легкоатлетка Юлия Кревсун подтвердила предположение "Футбол 24+", что у сборной Украины ограниченный круг реальных претендентов за золотые награды. В частности, главной надеждой является Ярослава Магучих – действующая чемпионка и рекордсменка мира.

– Если брать исключительно претендентов на золото, то у Украины главная претендентка на такую медаль – это Ярослава Магучих. Но, по моему мнению, сейчас очень хорошо готов Дорощук, – поделилась своим экспертным мнением Кревсун. – Я считаю, если он сможет на высоком психологическом уровне подойти к старту, то сможет сделать сенсацию. Олег на завершающих этапах Бриллиантовой лиги выглядел очень убедительно. Он демонстрировал уверенные прыжки, что дает надежду верить в него. Впрочем, еще можно верить в какое-то чудо и надеяться, что оно произойдет в пользу украинской сборной. Конечно, здесь речь не о Магучих и Дорощуке.

– Магучих сейчас не является явной фавориткой, как было, например, год назад, когда была Олимпиада в Париже. Она несколько раз проиграла Николе Олислагерс. Этот статус может негативно повлиять на Ярославу?

– Психология в профессиональном спорте больших достижений имеет очень большое значение. Могу привести пример из своей жизни. Это был чемпионат мира 2007 года в Осаке. Я туда приехала лидером сезона на 800 метров. Лучший результат сезона я показала за 2 недели до старта, но непосредственно перед соревнованиями была в отчаянии, будто растеряла свою форму и уже ни на что не способна. В итоге я не вышла даже в полуфинал. Впрочем, тренер мне доказал, что я проиграла психологически: он заставил меня в день полуфинала пробежать на разминочном поле 800 метров, я пробежала дистанцию за 1:58 – этот результат проходил в финал. Я поняла, что была не готова психологически к чемпионату мира. Я на тот момент имела лучший результат в мире, но не была готова к тому, что я лучшая в мире. Поэтому, психология очень важный аспект. Поэтому, если Ярослава поверит, что она сейчас лучшая в мире и способна это доказать, то у нее все получится. Она и Олислагерс готовы одинаково, между ними будет исключительно психологическая борьба.

– ЧМ-2007 в Осаке состоялся в августе. Сейчас сентябрь и новый ЧМ по легкой атлетике в Японии, но на этот раз в Токио. Погодные условия там сейчас, говорят, очень тяжелые – жара и высокая влажность. Это будет иметь сильное влияние?

– Мы в 2007 году сначала в июле выступали в Бангкоке на Всемирной Универсиаде. Там влажность была еще выше, чем в Японии. Затем мы провели 2-недельный сбор в Южной Корее, после чего переехали в Японию. Поэтому нам после Бангкока в Осаке было очень комфортно. Но высокая влажность добавляет дискомфорт и иногда очень сильно. При ней тяжело соревноваться, очень тяжело. Знаю, что наша команда уже где-то 2 недели находится в Японии. Это, считаю, является профессиональным подходом, ведь акклиматизация к таким условиям является важной составляющей подготовки.

– Украина потеряла в секторе для тройного прыжка Марину Бех-Романчук, которая могла бороться за подиум, и, к сожалению, не имеет сильных представителей в беговых дисциплинах. Это катастрофический для нашей сборной момент, или все же это является частью развития, через который надо пройти, чтобы выросли новые беговые лидеры?

– Если брать беговые дисциплины, то у нас, в свое время, была очень сильная конкуренция среди девушек на средние дистанции – на три места в команде претендовало шесть человек. Считаю, что Украина очень много потеряла с войной. И войной не полномасштабной, а вообще войной, которая началась еще в 2014 году. Мы потеряли Крым, где многие бегуны могли готовить почти целый год. Там были классные погодные условия, была база с комфортными условиями для тренировок. Сейчас в Украине нет уже такой базы. Да, есть Карпаты с хорошей высотой, но там нет стадионов, на которых можно тренироваться. На сборы за границей многие спортсмены ездить не могут. Тем более на длительные сборы. Также Украина потеряла Донецк и Луганск, где были классные легкоатлетические базы. Я сама из Донецка, поэтому знаю, что говорю. В свое время только Донецк имел 10-15 представителей в сборной Украины на чемпионатах мира. Сейчас такого уже нет. Кто-то завершил выступления, кто-то завершил тренировать, а тренеры там были очень высокой квалификации. И так сложилось в последнее время, что Украина может конкурировать больше в технических видах спорта – прыжках высоту, тройном прыжке, метании молота или копья. Кстати, у нас есть Кохан, который в Токио, думаю, способен побороться за медаль, чем совсем не удивит. А в беговых видах Украина не конкурирует, потому что для этого надо делать большие объемы беговой работы, иметь определенные условия для подготовки целый год. Здесь не хватит только сектора для прыжков и подготовки именно в нем. Комплекс для подготовки в беговых дисциплинах значительно больше.

– Украина будет иметь на ЧМ в Токио самое большое представительство в спортивной ходьбе – всего восемь атлетов будут соревноваться на двух дистанциях в 20 и 35 километров. Стоит ли ожидать от наших представителей медали?

– Хотелось бы увидеть украинцев на пьедестале. Это было бы очень приятно. Но, думаю, более реально ждать наших представителей в ходьбе в топ-10.