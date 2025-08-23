Украинская спортсменка Людмила Лузан завоевала вторую золотую медаль на ЧМ-2025, который проходит в Милане (Италия).

Лузан стала чемпионкой мира в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 500 метров. В финале соревнований украинка опередила канадку Аэти Винсент и испанку Марию Кобреру.

Лузан и Федорив принесли Украине золото ЧМ-2025 по гребле на каноэ

Людмила выиграла уже шестую золотую медаль чемпионатов мира в карьере. Победа в сегодняшнем заплыве стала для нее второй на нынешнем мундиале. В пятницу, 22 августа, Людмила Лузан в паре с Ириной Федорив выиграла соревнования каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

К слову, в июне Лузан и Федорив стали серебряными призерами чемпионата Европы в заплыве каноэ-двоек.

