Украинская гребчица торжествовала в одиночных соревнованиях на дистанции 200 метров. Людмила завоевала уже четвертую золотую медаль на нынешнем мировом первенстве.

Лузан выиграла третье золото на ЧМ-2025 по гребле – украинка получила вторую медаль за день Стоит отметить, что Людмила Лузан установила личный рекорд по количеству медалей на одном чемпионате мира. Кроме того, она еще не проиграла ни одного заплыва на турнире.

В общем Лузан выиграла свою восьмую золотую в рамках чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Также спортсменка трижды становилась призером Олимпийских игр – Людмила выиграла серебро и бронзу на Олимпиаде в 2024 году и бронзу на играх в 2020-м.

