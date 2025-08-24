Лузан завоевала четвертое золото на ЧМ по гребле – украинка установила личный рекорд
Людмила Лузан завоевала четыре золотые награды на чемпионате мира-2025 в Милане.
Украинская гребчица торжествовала в одиночных соревнованиях на дистанции 200 метров. Людмила завоевала уже четвертую золотую медаль на нынешнем мировом первенстве.
В общем Лузан выиграла свою восьмую золотую в рамках чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Также спортсменка трижды становилась призером Олимпийских игр – Людмила выиграла серебро и бронзу на Олимпиаде в 2024 году и бронзу на играх в 2020-м.
