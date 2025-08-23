Дуэт Людмилы Лузан и Ирины Федорив завоевал золото ЧМ-2025 в гребле на каноэ-двойках на дистанции 200 метров. Украинки получили уже второе золото на нынешних соревнованиях, ранее Лузан и Федорив стали чемпионками на дистанции 500 метров.

Лузан завоевала второе золото на чемпионате мира-2025 по гребле на байдарках и каноэ

Людмила и Ирину опередили нейтральных белорусок Юлию Трушкину и Инну Неделкину, которые выиграли серебро. Бронзовыми призерками мундиаля стали представительницы США Одри Харпер и Андреа Гизила.

Людмила Лузан выиграла свою седьмую золотую медаль на чемпионатах мира. Причем две из них украинка выиграла 23 августа. Ранее Людмила стала чемпионкой в заплыве каноэ одиночек на 500 метров. Кроме того, Лузан будет иметь возможность выиграть еще одно золото нынешнего мундиаля. В воскресенье, 24 августа, она примет участие в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 200 метров.

Лузан и Федорив принесли Украине золото ЧМ-2025 по гребле на каноэ