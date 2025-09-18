– Сезон завершен. Где будете отдыхать?

– Никуда ехать не планируем. Будем в Карпатах. Как раз грибной сезон начался. Люблю лес и тихую охоту. Надо снять напряжение, потому что вскоре начнется подготовка к следующему сезону.

Легендарная украинская каноистка получила престижное признание от НОК

– Вижу, что вы пришли не одна. Познакомите с бойфрендом?

– Его зовут Юрий, он также каноист. Заслуженный мастер спорта, – призналась Лузан в интервью Спорт 24.

Стоит отметить, что парнем Людмилы Лузан оказался каноист Юрий Вандюк – чемпион мира 2021 года, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира 2018 и 2022 годов (С4-500), серебряный призер Европейских игр 2019 года.

Сама Лузан является мировой рекордсменкой среди каноисток, завоевав четыре золотые медали в течение одного чемпионата мира. Людмила стала первой в истории, кому удалось получить четыре золота на одном мировом первенстве.

Свитолина дожала Бадосу и вывела Украину в исторический полуфинал Кубка Билли Джин Кинг – известны следующие соперницы