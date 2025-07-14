Легендарный бельгийский велогонщик Меркс госпитализирован в больницу Антверпена (Бельгия). Как утверждает издание HLN, 80-летний Эдди нуждается в замене тазобедренного (тазобедренного) сустава.

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Сообщается, что живая легенда мирового велосипедного спорта проведет в госпитале 10 дней, после чего будет проходить реабилитацию дома.

Полгода назад Меркс сломал бедро во время велосипедной прогулки. После того ему был имплантирован титановый протез, который организм бывшего спортсмена не принял – следовательно, Эдди нужна очередная операция.

Меркс является лучшим велогонщиком ХХ века по версии Международного союза велосипедистов (UCI). Он побеждал на 11 Гран турах, что является историческим рекордом, и трижды был чемпионом мира в групповой гонке.

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