ATP 500. Пекин (КНР). Хард, 1/16 финала

Александр Мюллер (Франция, ATP № 38) – Карен Хачанов (ATP № 10) – 4:6, 7:6, 6:4

"Нейтральный" россиянин Карен Хачанов проиграл французу Александру Мюллеру в первом раунде турнира серии АТР 500 в Пекине. Хачанов, который был пятым сеяным на соревнованиях, выиграл первую партию, но в конкурентной борьбе уступил в двух следующих.

Игра длилась 2 часа 50 минут. Это была вторая встреча теннисистов и первая победа Мюллера. В следующем раунде француз сыграет против венгра Фабиана Марожана (АТР № 57).

