"Я никого не поздравлял. Повторяю, что человеческая жизнь для меня важнее любого рекорда или карьеры любого спортсмена. И я действую соответственно.

"Припарковался "Тигр" с 2 русскими – была идея пойти их зарезать": голкипер сборной Украины по хоккею – о первых днях войны

Когда много людей поздравляют и аплодируют, для меня было важно, чтобы они осознали – они аплодируют не только рекорду, но и что из-за этого рекорда погибает много людей. За это несет основную ответственность не Овечкин, а НХЛ и те страны, которые позволили продолжить выступать этому игроку и всем другим россиянам. Для Путина, для его пропаганды, для его действий, для его империалистической войны и для убийств детей на детских площадках нет лучшей рекламы, чем эти хоккеисты.

Для американских фанатов война в Украине слишком далека. Это как в поговорке: "Чужая кровь не течет". Для них важнее результаты их команды", – цитирует Гашека Ceska televize.

Напомним, на днях Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ и побил "вечный" рекорд Уэйна Гретцки. Многие болельщики и знаменитости "отметились" нездоровым экстазом по этому достижению открытого путиниста. Особенно оконфузился сам Грецки, который лично пришел поздравлять Овечкина, рассыпался в комплиментах и выдал на весь мир абсурдную фразу: "Мой дед был русским".