– Казах демонстрировал довольно грязный бокс. Как вам боксировать с таким оппонентом, который имеет агрессивную манеру? Как справились с его стилем?

– Я бы не сказал, что у него был грязный бокс. Он просто использовал все методы, чтобы победить. Тем более это был профи-бокс. Не думаю, что он хотел намеренно прямо влететь головой, ударить с локтя. Мне так кажется. Возможно, со стороны это выглядело иначе. Во время боя мне казалось, что это была просто драка. У него агрессивная манера ведения боя, но ничем не лучше, чем у меня. Я включаю режим хищника.

– Благодаря чему удалось справиться с его стилем?

– Мы готовились к его стилю. Была правильно подобрана тактика, проведена в тренировочном лагере работа. Также мы вывели его на эмоции. В каком-то из раундов он кричал мне. Там были болельщики мои и я где-то немножечко попадал. И они кричали, будто я потряс его и он спал. Это, видимо, сыграло с ним злую шутку, потому что он повелся на эти провокации. Начал ко мне говорить, типа: "Давай, Даниил, бей сильнее". А потом он упал и уже ничего не говорил.

Просто велся на провокации, слышал и свой угол, и мой угол, и болельщиков. Я придерживался плана, а Толтаев где-то больше поддался эмоциям, начал бросаться, лететь. Начал драться, а не боксировать, так сказать. Вот благодаря тому, что я выдержал этот натиск, а он – нет. Именно морально-психологически нам удалось выдержать, – сказал Лозан в интервью Спорт 24.

Напомним, Даниил Лозан одолел казаха Санатали Толтаева (4-1, 2 KO) в четвертьфинале Гран-при WBC. По ходу поединка украинец получил глубокое рассечение на лбу, но одержал победу решением судей.

