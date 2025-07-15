– Не рано ли завершил карьеру Ломаченко?

– У Василия была легендарная карьера. Каждый день он выкладывался на тренировках по полной. Ему уже хочется пожить для себя, а не только тренироваться. Ломаченко выбрал жизнь после спорта и я его в этом поддерживаю.

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– Но осталось такое ощущение незаконченности, ведь Ломаченко так и не стал абсолютом.

– Зато он стал двукратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира по разным версиям. Не обязательно быть абсолютом, чтобы войти в историю. Братья Кличко тоже не были абсолютами, но стали легендами бокса. Это нормально, – заявила в интервью Sport-express.ua украинская экс-боксерша Алина Шатерникова.

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