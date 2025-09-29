Недавно Ломаченко посетил боксерский турнир в Измаиле. В сеть попали фотографии с экс-боксером, на которых заметно, что Василий набрал вес и побрил голову.

"Он – вата": украинский боксер прокомментировал молчаливую позицию Ломаченко

Напомним, в июне Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры. В своем последнем поединке украинец нокаутировал Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF.

К слову, Ломаченко до сих пор публично не осудил Россию за полномасштабное вторжение в Украину.

