Ломаченко впервые за долгое время появился на публике – заметно набрал вес и побрил голову (ФОТО)
21:36 - Читати українською
Бывший чемпион мира Василий Ломаченко изменил внешний вид после завершения карьеры.
Недавно Ломаченко посетил боксерский турнир в Измаиле. В сеть попали фотографии с экс-боксером, на которых заметно, что Василий набрал вес и побрил голову.
"Он – вата": украинский боксер прокомментировал молчаливую позицию Ломаченко
Напомним, в июне Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры. В своем последнем поединке украинец нокаутировал Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF.
К слову, Ломаченко до сих пор публично не осудил Россию за полномасштабное вторжение в Украину.
Известный американский тренер назвал боксера, который победил бы Усика: "Более мелкие бойцы доставляют больше проблем"
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter