"Я ничего от него не слышал. Я должен был услышать от Ломаченко что-то еще в марте. Сейчас уже апрель, а я ничего от него не слышал. Но я нажму на его менеджера Эгиса Климаса на следующей неделе, и мы посмотрим, что будет дальше. Мы с Эгисом поговорим об этом.

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Бой против Дэвиса? Я не знаю, захочет ли Ломаченко после такого перерыва сразу выйти на ринг с таким бойцом, как Кейшон", – цитирует Арума Ring Magazine.

Отметим, что последний раз Ломаченко выходил на ринг в мае 2024 года, когда нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа и завоевал вакантный титул IBF в легком весе. Сейчас Международная боксерская федерация предоставила Василию медицинское исключение, которое позволит ему сохранить титул, и назначила бой за звание временного чемпиона. Ломаченко должен провести защиту до 8 октября, иначе будет лишен своего пояса.