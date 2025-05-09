Чемпион IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко не изменяет своим языковым и культурным привычкам.

Украина официально отказалась от празднования "дня победы" 9 мая и перешла на 8 мая, отмечая День памяти и победы над нацизмом. Впрочем, у Ломаченко все по-старому.

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"Их подвиг безграничен. И такой же безграничной должна быть наша благодарность. Царство Небесное всем, кто стоял на смерть ради жизни! Поклон всем ветеранам! Мир всем", – написал Ломаченко на русском в соцсетях, доступ к которым украинцам открыт только с VPN. Василий вместе с отцом и сыном сфотографировался возле Мемориала Славы в своем родном Белгороде-Днестровском.

Напомним, последний раз Ломаченко выходил на ринг год назад, когда нокаутировал австралийца Джорджа Камбососа и завоевал вакантный титул IBF в легком весе. Василий обязан провести защиту до 8 октября, иначе будет лишен своего пояса.

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