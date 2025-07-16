Василий Ломаченко продолжает защищать одиозного митрополита Онуфрия на своей странице в Facebook.

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Украинский боксер опубликовал обращение женщины, которая назвала себя боевым медиком и волонтером. На видео она обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому, называя Онуфрия "патриотом Украины и героем, именно благодаря молитвам которого украинские воины до сих пор держат фронт". Медик демонстративно отказалась от наград, в знак солидарности со скандальным главой УПЦ МП.

"Мир всем", – подписал видео Ломаченко.

В комментариях люди критикуют боксера за манипуляцию и пытаются объяснить ему, кто такие на самом деле московские попы, но безрезультатно.

Напомним, что у митрополита Онуфрия было обнаружено российское гражданство. На основании этого Владимир Зеленский лишил паспорта священнослужителя московской церкви. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину СБУ известно о сотнях случаев, когда те или иные священники УПЦ МП помогали врагу и всячески оправдывали войну России.

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