Василий Ломаченко был немногословен после успеха своего давнего друга Александра Усика в реванше против Даниэля Дюбуа.

Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира.

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"Машина. Поздравляю! Стабильность – признак мастерства. Лучший", – написал Ломаченко на русском в соцсетях.

Напомним, сам Василий более месяца назад объявил о завершении боксерской карьеры, хотя он моложе Усика на год. Ломаченко сосредоточился на разборках с украинскими публичными деятелями (Стерненко, Притула и т.д.) и "отмывании" попов УПЦ МП.

Усик блестяще нокаутировал Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона