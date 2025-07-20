Ломаченко 6 словами на русском отреагировал на победу Усика против Дюбуа
10:30 - Читати українською
Василий Ломаченко был немногословен после успеха своего давнего друга Александра Усика в реванше против Даниэля Дюбуа.
Усик нокаутировал Дюбуа в пятом раунде и в третий раз в своей карьере стал абсолютным чемпионом мира.
Ломаченко опубликовал обращение к Зеленскому после лишения гражданства главы УПЦ МП
"Машина. Поздравляю! Стабильность – признак мастерства. Лучший", – написал Ломаченко на русском в соцсетях.
Напомним, сам Василий более месяца назад объявил о завершении боксерской карьеры, хотя он моложе Усика на год. Ломаченко сосредоточился на разборках с украинскими публичными деятелями (Стерненко, Притула и т.д.) и "отмывании" попов УПЦ МП.
Усик блестяще нокаутировал Дюбуа и снова стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter