Льюис убежден, что новозеландец Джозеф Паркер будет иметь лучшие шансы в бою с абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

"Я считаю, что сейчас лучшие шансы победить Усика имеет Джозеф Паркер. Кажется, его специально отодвигают в сторону. Дайте ему шанс, он многого ждет и заслужил на это. Александр должен драться с ним следующим", – поделился Леннокс в комментарии для Seconds Out Boxing News.

Напомним, что Джозеф Паркер был кандидатом на бой против Александра Усика, но из-за травмы украинца боксеры так и не договорились о поединке. Новым претендентом на бой с Усиком станет победитель противостояния Паркера и Уордли, которое состоится 25 октября.

