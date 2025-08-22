ЧМ-2025. Женщины. Каноэ-двойка, 500 м

Людмила Лузан/Ирина Федорив (Украина) - 1:53.30 минуты

Зоя Войтик/Кети Винсент (Канада) - 1:54.36

Ангело Моррено/Виктория Ярчевская (Испания) - 1:54.84

Лузан и Федорив принесли Украине пятую медаль на ЧЕ по гребле на байдарках и каноэ

Украинки возглавили финальный заезд с первых метров и на экваторе имели преимущество 0.18 секунды над канадками Зоей Войтик и Кэти Винсент. Во второй половине дистанции Лузан и Федорив уверенно удержали лидерство и первыми пересекли финиш. Серебро с отставанием в 1.06 секунды получили канадские гребцы, бронзу – испанки Ангело Моррено и Виктория Ярчевская (1:54.84).

Для Людмилы Лузан эта победа стала уже пятым золотом чемпионатов мира. Она подошла к турниру после очередного триумфа на Евро-2025 в каноэ-одиночке и на этот раз выступала с новой партнершей – Ириной Федорив. Их дуэт сформировался после того, как многолетняя напарница Лузан Анастасия Рыбачок объявила о беременности. Для Федорив эта награда – первая на чемпионатах мира.

На пути к финалу украинки в квалификации показали второй результат, а уже в полуфинале стали самыми быстрыми. В решающем заезде подтвердили статус претенденток на победу и принесли Украине первое золото турнира.

Впереди на ЧМ-2025 Лузан и Федорив выступят в еще одной дисциплине – каноэ-двойке на 200 метров. Кроме того, Лузан стартует в финале каноэ-одиночки на дистанции 500 метров. Оба заезда состоятся в субботу, 23 августа.

Лузан завоевала золото чемпионата Европы по гребле на каноэ – украинка завоевала свою третью медаль на турнире